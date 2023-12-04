الكويت... حريق بمحطة كهرباء في مصفاة "ميناء عبد الله"

دبي - محمود عبدالرازق - ووقع الحريق في محطة كهرباء الوحدة رقم 131، وهي وحدة مساندة تابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة، وكانت متوقفة عن العمل لإجراء أعمال الصيانة، وفقا لبيان رسمي من الشركة.

ونتج الحريق عن حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من عمالة المقاول بحروق، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما، بحسب بيان الشركة.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية، قد أعلنت في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن تحقيقها لأرباح قياسية هي الأعلى في تاريخها، وذلك عن السنة المالية 2022-2023، والمنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها القياسية بلغت 1.016 دينار كويتي (3.32 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة قدرها 675 مليون دينار وزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة، في السنة المالية السابقة، والتي بلغت 341.380 مليون دينار.