الخليج اليوم .. مهندسة سعودية تنضم لمنظومة صناع المحتوى على "سناب شات"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت "سناب شات" عن ضم المهندسة السعودية، مشاعل الشميمري، إلى مجموعتها المتنوعة من "نجوم سناب" كمنشئة محتوى مؤثرة.

وكشفت الشركة أن انضمامها إلى المجموعة هذه، تمثل خطوة هامة لالتزامها بعرض الأصوات المؤثرة وتعزيز حضورها على نطاق واسع.

ويأتي هذا في ظل اهتمام تطبيق "سناب شات" بالمبدعين والمبدعات، وإيمانه بقدراتهم في تشكيل المشهد الرقمي، واعترافا بالدور الكبير للمؤثرين في تعزيز العلاقات وإلهام الآخرين داخل المجتمع السعودي.

وتعمل مشاعل الشميمري منذ سنوات في مجال هندسة الطائرات، والمراكب الفضائية والصواريخ، كما أنها حصلت على جائزة المرأة الملهمة عام 2015.

ويتيح تواجدها ضمن مشاهير التطبيق الفرصة لمتابعيها، خصوصا من النساء السعوديات والعربيات، إمكانية متابعة أخبارها ونجاحاتها المستمرة في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الفضاء بالسعودية، نظرا للدعم السخي وتمكين الشباب السعودي من قيادة هذا القطاع المتنامي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتابعين التعرف على تجربة الشميمري الرائدة في مجال هندسة الطائرات، والاستفادة من نصائحها ودعواتها للشباب لمواصلة الطريق نحو تحقيق طموحاته في ظل رؤية السعودية 2030، والتي أولت أبناء وبنات المملكة اهتماما كبيرا أتاح لاحقا تقدمهم في مختلف المجالات.

وعبر سرد قصتها المتمثلة في استحواذ صناعة الصواريخ على اهتمامها منذ سن السادسة، تحرص الشميمري عبر حسابها في "سناب شات" على إلهام شباب وشابات الوطن وتحفيزهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم. إلى جانب تسليط الضوء على قصتها الناجحة والمستمرة في صناعة المركبات الفضائية المتعلقة بالرحلات المأهولة لاستكشاف الفضاء الواسع.

وأكدت المهندسة الشميمري أنها وبصفتها أول مهندس طيران في دول مجلس التعاون الخليجي، حملت مسؤولية تتمحور حول إلهام الآخرين لتحقيق المزيد، منوهة إلى أنها ستكرس خبرتها وتجربتها لتعليم وتشجيع متابعيها على منصة "سناب شات" لتحقيق أحلامهم الكبيرة، ودعوتهم دوما إلى المثابرة والسعي إلى تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وفي الوقت نفسه، قال علي الشهري، مدير شراكات المواهب بـ"سناب شات" السعودية: "إن المنصة تشارك المملكة وفي ظل رؤيتها الطموحة 2030، هذا التغيير الذي تعد الشركة جزءا منه"، مضيفا أن انضمام كفاءات سعودية مثل مشاعل الشميمري لعائلة "نجوم سناب" سيكون إضافة كونها المكان المفضل للتعرف على القصص الملهمة، حيث يمكن للجميع التعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي وعفوي.

الجدير بالذكر أن تطبيق "سناب شات" يحظى باهتمام متزايد في المملكة السعودية، إذ تشير تقديرات المنصة إلى تجاوز حاجز الـ22 مليون مستخدم شهريا، ما ساهم في بروز مجتمعها كواحد من أكبر مجتمعات صناعة المحتوى بالتطبيق على مستوى العالم.

المصدر: عكاظ