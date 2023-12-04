"القسام" تعلن اشتباك عناصرها مع قوات إسرائيلية واستهداف قوة خاصة و5 مدرعات

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت "القسام" على قناتها في تلغرام عددا من البيانات جاء فيها إن عناصرها استهدفت "دبابة (إسراسيلية) حولها عدد من الجنود في منطقة الفالوجا بقذيفة "الياسين 105" ومقتل وإصابة عدد من الجنود".

وأضافت "القسام" في بيان لاحق أن عناصرها "يشتبكون مع قوة (إسرائيلية) خاصة ويقتلون عدداً منهم في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة".

وأشارت "القسام" في بيان لاحق أن عناصرها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ويستهدفون 5 آليات متوغلة بقذائف الياسين 105".

وأضافت أن عناصرها "يستهدفون قوة (إسرائيلية) خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" والإجهاز على من تبقى من أفراد القوة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة".

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ظهر اليوم الاثنين، استهداف 10 مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي وضرب موقعين بالصواريخ.

وجاء في بيان "القسام" المنشور على قناتها في تلغرام، إن مقاتلي "كتائب القسام (تمكنوا) منذ صباح اليوم (الاثنين) وحتى اللحظة من استهداف 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105".

وكشفت "القسام" في بيان لاحق، أن عناصرها تمكنوا من قتل "عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان ويعودون (عناصر القسام) إلى قواعدهم بسلام".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الهجوم على 200 هدف تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ليلاً، مشيرًا إلى أنه دمّر بنية تحتية للحركة داخل مدرسة في بيت حانون شمال شرقي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.