شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الصحية في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد دورة طارئة للمجلس التنفيذي للصحة العالمية في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان: إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب 15 دولة عضوًا لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن المجلس التنفيذي للصحة العالمية يتكون من 34 عضوًا يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات، ويعنى بتفعيل قرارات وسياسات الجمعية العامة للصحة العالمية.

الأمراض المعدية بغزة

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، أنها رصدت تفشي لبعض الأمراض المعدية في صفوف 1.163 مليون نازح فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة لجأوا لـ156 مركز إيواء، أقامته الوكالة في عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت إن طواقمها رصدت إصابات بالوباء الكبدي في صفوف النازحين الفلسطينيين بسبب التلوث والاكتظاظ الشديد داخل مراكز الإيواء التي استوعبت أضعاف طاقتها من النازحين.