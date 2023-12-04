شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل عدة في حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في حيي الزيتون والشجاعية، على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد العشرات وجرح آخرين، مضيفة أن طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته استهدفت عشرات المحال التجارية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها.