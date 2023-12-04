الجيش الأمريكي ينشر بطاريات للدفاع الجوي في قواعده شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ويأتي ذلك ضمن حالة من الاستنفار والتحصين تعيشها القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، تزامناً مع عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في الحسكة بأن طائرة شحن أمريكية كبيرة برفقة مروحية، هبطت اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر، في قاعدة خراب الجير في ريف بلدة الرميلان النفطية شمال شرقي الحسكة، تحمل الطائرة أسلحة وذخائر وبطاريات للدفاع الجوي لنشرها ونصبها ضمن القاعدة، بالإضافة إلى معدات عسكرية، وذلك في ضوء ارتفاع الهجمات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي تتعرض لها القواعد الأمريكية.

وأوضح المراسل أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي استقدمت رتلا عسكريا، يضم نحو 22 شاحنة، تحمل على متنها معدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية ومواد بناء، عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق باتجاه قاعدة المالكية في أقصى الشمال الشرقي من محافظة الحسكة على الحدود السورية - العراقية - التركية.

وأشار المراسل إلى أن قواعد الجيش الأمريكي تشهد نشاطا كبيراً في هبوط وإقلاع المروحيات الأمريكية، مع استقدام تعزيزات عسكرية عن طريق الجو بمعدل 16 طائرة من نوع الشحن الكبيرة خلال الأسابيع الماضية، ومع عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد القطاع خلال الساعات الماضية، مع توقعات بعودة عمليات استهداف هذه القواعد عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفاد المراسل بأن ست طائرات شحن كبيرة أمريكية، هبطت خلال الــ 48 ساعة الماضية، في قاعدة خراب الجير في محيط الرميلان النفطية في ريف الحسكة على الحدود السورية - العراقية ، تزامنا مع تحليق للطائرات الحربية في أجواء المنطقة، في حين هبطت طائرة شحن كبيرة في قاعدة مساكن الجبسة النفطية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة كانت محمّلة بمعدات عسكرية ولوجستية مع بطاريات للدفاع الجوي.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقاً من قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة ، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.