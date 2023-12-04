"الخليج 365" ترصد بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور

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بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
1/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
2/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
3/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
4/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
5/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
6/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
7/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
8/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
9/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
10/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
11/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
12/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
13/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
14/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
15/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
16/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
1/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
2/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
3/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
4/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
5/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
6/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
7/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
8/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
9/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
10/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
11/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
12/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
13/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
14/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
15/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
16/16
© Gulf 365 . Alaa - Almotairy
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات وزوارق عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة
كما تم عرض أنواع مختلفة من المدرعات المصرية منها المدرعة "سينا - 200"، إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة البرية، ووحدات المدفعية مثل مدفع "كيه - 9"، الذي تقوم مصر بتصنيعه محليا مع كوريا الجنوبية.
كما تم عرض نماذج لبعض الطائرات بينها طائرات التدريب المتقدمة "كيه - 8 إي"، إضافة إلى عرض نماذج للعديد من الوحدات البحرية الصغيرة، منها زوارق "دولفين" العسكرية.
وفي ساحات العرض الخارجية، ظهرن أسلحة متنوعة كان أبرزها الطائرة المسيرة "أحمس" والطائرات المسيرة الانتحارية "طابا 1" و"طابا 2"، إضافة إلى محطة التسليح الآلي للمدفع الرشاش عيار 12.7 ملم.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.