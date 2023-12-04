شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": سكان غزة يعيشون على وجبة واحدة في اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التحذير من خطر المجاعة والجوع في غزة، قائلاً إن الناس في القطاع يعيشون على وجبة واحدة في اليوم "إذا كانوا محظوظين".

وشدد في بيان على ضرورة توسيع نطاق الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات، من أجل الحيلولة دون حدوث مجاعة في غزة، مؤكداً الحاجة إلى السلام أكثر من أي شيء آخر.

يأتي هذا في وقت قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وفقاً لوزارة الصحة في غزة، قتل 316 شخصاً على الأقل وأصيب 664 آخرين، منذ بعد ظهر يوم 2 ديسمبر وحتى بعد ظهر يوم 3 ديسمبر.

استمرار القصف الإسرائيلي

وأشار المكتب إلى استمرار القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في 3 ديسمبر، دخلت شاحنات مساعدات محملة بالإمدادات الإنسانية من مصر إلى غزة، إلا أن عددها ومحتواها لم يكن واضحاً حتى الساعة 23:00 من ليلة أمس.

وأضاف أنه تم فتح الحدود المصرية لإجلاء 566 مواطناً أجنبياً ومزدوج جنسية، و13 مصاباً و11 من مرافقيهم، بالإضافة إلى دخول عشرة أفراد من العاملين في المجال الإنساني.

توقف توزيع المساعدات

وأفاد المكتب بتوزيع محدود للمساعدات في محافظة رفح في غزة أمس، خاصة الطحين والمياه، بينما توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة الأعمال العدائية في محافظة خان يونس المجاورة.

وقال المكتب إن المنطقة الوسطى معزولة إلى حد كبير عن الجنوب، في أعقاب منع قوات الاحتلال الإسرائيلية التنقل، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية.

وأشارت إلى توقف إمكانية الوصول إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة من الجنوب، بعد استئناف الأعمال العدائية في 1 ديسمبر.