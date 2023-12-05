شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي": السوريون مهددون بفقدان المساعدات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج الأغذية العالمي، أن المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا ستنتهي في يناير.

وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى أزمة التمويل، التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته في الدولة التي مزقتها الحرب.

المساعدات الغذائية في سوريا

وبين أن المستوى القياسي للاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم، ترتب عليه عدم قدرة الجهات المانحة على تقديم نفس المستوى من الدعم.

وفي سبتمبر، وجه مسؤولو برنامج الأغذية العالمي تحذيرا، مشيرين إلى أن البرنامج يحتاج إلى 134 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة.

وذلك لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى 3.2 مليون شخص في سوريا، وفي السنوات السابقة، كان البرنامج يقدم الغذاء إلى 5.5 مليون شخص.

12 مليون سوري يعانون من الجوع

وذكر أن أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة في براثن الجوع، في بلد انخفضت فيه المساعدات بالفعل بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وبرغم تلك الظروف أوضح برنامج الأغذية العالمي، أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، من خلال برامج أصغر إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال ودعم سبل معيشة المزارعين.

وكان البرنامج أنفق ثلاثة مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن متري من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية و800 مليون دولار من السلع والخدمات.