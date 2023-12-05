الخليج اليوم .. رئيس الإمارات وملك المغرب يوقعان "إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الملك المغربي محمد السادس، في أبو ظبي اليوم الاثنين، "إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة" بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون.

ويهدف إعلان الشراكة إلى الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، وتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح العليا المشتركة ويعود بالتنمية والرفاه على الشعبين.

كما تبادل الجانبان خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم.

هذا واستقبل الرئيس الإماراتي، في وقت سابق من اليوم، العاهل المغربي محمد السادس، في العاصمة أبو ظبي.

وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكب ملك المغرب إلى قصر الوطن، ورافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر.

ثم اصطحب بن زايد محمد السادس إلى منصة الشرف، وعزف النشيد الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة الملك المغربي.

ويرافق ملك المغرب خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.

المصدر: وام