الخليج اليوم .. وكالة: السعودية تقول إن تخفيضات إنتاج النفط من "أوبك+" يمكن أن تستمر بعد مارس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط في "أوبك+" يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

واتفق منتجو النفط في "أوبك+" الشهر الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف بيان منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنه بعد الربع الأول، ستعود أحجام إنتاج النفط التي خفضتها دول "أوبك+" تدريجياً إلى السوق العالمية اعتمادًا على وضع السوق.

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.