شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يشدد على ضرورة وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد اليوم الاثنين على ضرورة بذل الجهود الدولية لإيقاف الحرب على غزة..مؤكدا موقف العراق الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة.



وأشار رشيد ، خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية وتعزيزالتعاون التدريبي والتقني والعمل المشترك لضمان أمن الحدود ومكافحة ظاهرة المخدرات والاستفادة من تجارب البلدين في محاربة الإرهاب.



وأكد الرئيس العراقي على أهمية تطويرالعلاقات بين البلدين في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون التدريبي والتقني والعمل المشترك لضمان أمن الحدود ومكافحة ظاهرة المخدرات والاستفادة من تجارب البلدين في محاربة الإرهاب..مشيدا بالاتفاقية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن الحدود.. ومثمنا دعم إيران ومساندتها للعراق في حربه ضد العصابات الإرهابية.



وعلى صعيد متصل .. بحث رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي مع نائب الرئيس رئيس الوزراء الإيراني محمد مخبر اليوم سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة والاستمرار في تبادل الزيارات الفنية والإدارية لفتح آفاق تعاون أوسع في مجالات الطاقة ، المياه، الزراعة، التعليم والسياحة الدينية.



وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب العراقي بأن المجلس يتابع بحرص شديد تفعيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية على المستويات السياسية والبرلمانية وكذلك الاقتصادية والأمنية فضلاً عن تنشيط عمل اللجان النيابية والحكومية التي تشكلت في فترات سابقة .. داعياً إلى تعزيز حصة العراق المائية وضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد من جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد غزة.