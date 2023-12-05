شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة.. الاحتلال يقطع الاتصالات عن غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد، في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا المدير التنفيذي لهيئة قطاع الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة، الهيئات والاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أُطلقت مسبقًا، لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت، في ظل تفاقم الاوضاع الانسانية، واشتداد قصف الاحتلال على قطاع غزة.

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ضمانات جدية

وأكد دراغمة أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر، لكن الاحتلال يصر على تجاهل التدخلات السابقة.

وقال: على المجتمع الدولي تقديم ضمانات جدية لعدم قطع الخدمات مجددًا، والحفاظ على وصول شامل لخدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين الفلسطينيين والمؤسسات الطبية، وطواقم الصحفيين.

حرب إبادة جماعية

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة، واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة، بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها.

كما أدانت في بيان لها، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، استهداف المنازل والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء لتدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني، وتهجير المواطنين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم.