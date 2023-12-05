شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى في قصف ليلي عنيف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيًا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.

واستهدف قصف اسرائيلي في وقت لاحق، منزلًا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفًا ليليًا عنيفًا، وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى في مستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

كما تجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.

قصف مدرستين

واستشهد 50 فلسطينيًا على الأقل وأصيب المئات مساء أمس الاثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت مصادر صحية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 15899 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفًا.