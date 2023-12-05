شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حث إسرائيل على "تجنب المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

وأضاف المتحدث الأممي -في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "يؤكد الأمين العام مجددا على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع". وتابع: "بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا لإبقائهم على قيد الحياة".

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