شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين في حربها على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الحكومة الألمانية الإثنين إسرائيل بتوفير حماية حقيقية لمئات الآلاف من المدنيين في حربها على غزة .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر ، خلال مؤتمر صحفي، :" نتوقع من إسرائيل ألا تكتفي بمطالبة المدنيين بمغادرة منطقة الخطر بل أن يكون بإمكانهم العثور فعليا وبصورة واقعية على ملاذ آمن في موقع آخر"، لافتا الى أن الكثير من المدنيين قتلوا حتى الآن في هذه الحرب.

واضاف "إنه من المهم أن تتجنب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين وأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني ".

جدير بالذكر أن إسرائيل بدأت بتوسيع عملياتها البرية في كل أنحاء قطاع غزة، وطالب الجيش الإسرائيلي سكان "خان يونس" بمغادرة المكان محذرا من توسع العمليات العسكرية.