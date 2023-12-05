الخليج اليوم .. بوتين: تعزيز التعاون مع الكويت من أولويات موسكو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا والكويت تتطور بشكل بناء، مشيرا إلى أن روسيا تعتبر تعزيز التعاون مع الكويت من أولوياتها.

وقال الرئيس الروسي خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب لدى روسيا: "العلاقات مع دولة الكويت تتطور بشكل بناء، ونحن نولي أهمية كبرى لبناء التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الثنائي، ونهتم بتعزيز التفاعل في السياسة الخارجية، الذي يقوم على التشابه التقليدي في المواقف بشأن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

وأشار بوتين إلى أنه نظرا لعضوية الكويت في منظمة "أوبك"، فإن روسيا ستواصل تنسيق المواقف معها بشأن قضايا سياسة الطاقة.

المصدر: تاس