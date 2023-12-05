شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع السفيرة الأمريكية التطورات الراهنة والوضع بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.



وتواصلت اليوم عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقطاعات الثلاث للجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي.



وكان ميقاتي قد أكد خلال كلمته بمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28" أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا يطال البشر والحجر ويتسبب بسقوط تأثيرات مناخية مكثفة، موضحا أن مناطق واسعة في لبنان تتعرض للتدهور البيئي الناجم عن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة.



وأضاف أن الانتهاكات المستمرة بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة مثل الفوسفور الأبيض أدت إلى استشهاد المدنيين وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بأكثر من خمسة ملايين متر مربع من الغابات والأراضي الزراعية وآلاف أشجار الزيتون، ما أدى إلى تدمير سبل العيش ومصادر الدخل وتهجير عشرات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات.