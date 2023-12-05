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الخليج اليوم .. أوشاكوف: بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور والإمارات هذا الأسبوع.

وقال أوشاكوف لصحيفة "life" الروسية: "ستكون هذه زيارة عمل ومفاوضات مع . وقبل ذلك، سنطير إلى الإمارات، وستكون هناك أيضا زيارة عمل. آمل أن تكون المفاوضات مفيدة للغاية، والتي نعتبرها في غاية الأهمية".

 

وصرح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في وقت سابق بأنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقه، كما أبدى رغبته في زيارة روسيا الاتحادية ومشاهدة الأماكن التاريخية لدى المسلمين.

 

كما أكد بوتين سابقا أن العلاقات الشخصية بينه وبين ولي العهد السعودي "مبنية على الثقة"، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر.

 

المصدر: نوفوستي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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