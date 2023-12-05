شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى بقنبلة أطلقها الاحتلال تسببت بتفتيت جسده فى مخيم "قلنديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي مقتضب - باستشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وفجرت باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه قبل أن ينسحب.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل.

وكان الشاب علي علقم، قد استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم "قلنديا" وتكسير محتويات منزله.

وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.