الخليج اليوم .. واشنطن: نعمل مع الشركاء لتأمين ممرات بحرية آمنة للشحن العالمي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وزراة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيزور منطقة الخليج هذا الأسبوع.

وأضافت في بيان أن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء لتأمين ممر آمن للشحن العالمي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت استهدفت خلال الأسابيع الماضية، سفناً عبرت مضيق باب المندب، وأثارت قلقاً دولياً على مصير التجارة العالمية التي تمر به. كما هددت باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر مراراً، وذلك وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

الخارجية الأميركية شددت على أن المبعوث الخاص يعمل مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان والشركاء الدوليين لدعم حل الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن.

وبحسب البيان، فإن المبعوث الخاص سيؤكد على ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحماس مع مواصلة أولوية الولايات المتحدة المتمثلة في الحوار السياسي اليمني-اليمني لإنهاء الحرب.

وقالت الخارجية الأميركية إن "نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط لا يخدم مصالحنا ولا مصالح شركائنا الإقليميين الداعمين للسلام الدائم في اليمن".