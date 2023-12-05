شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة فى خليج عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في خليج عدن قبالة سواحل اليمن والصومال.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عنه أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 159 كيلومترا شمال غربي من مدينة لاسكوراي في الصومال التي يقطنها 6.9 ألف شخص، وعلى بعد 258 كيلومترا شرقي مدينة عدن التي يقطنها 550 ألف شخص. ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.