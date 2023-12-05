أمير قطر يرحب بقادة وممثلى دول مجلس التعاون المشاركين بالقمة الخليجية 44

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القاهرة - سامية سيد - رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، بقادة وممثلى دول مجلس التعاون الخليجي، الذين وصلوا إلى الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية الـ44.



الشيخ تميم عبر إكس

وقال أمير قطر، "أرحب بإخوانى قادة وممثلى دول مجلس التعاون الشقيقة فى بلدهم الثانى قطر اليوم للمشاركة فى قمتنا الخليجية الـ44 التى تنعقد فى وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم فى حلها والتخفيف من آثارها"

وكان أمير قطر قد وجه بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ستتكفل دولة قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع مصر، تمهيدا للعلاج فى المستشفيات المحددة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.