شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال فى محاور غزة.. وعودة الاتصالات جزئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع غزة، الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي على محاور القطاع، وانقطعت خدمة الانترنت والاتصالات الليلة الماضية قبل أن تعود جزئيا هذا الصباح.

وشهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة، قصفا عنيفا وأحزمة نارية من قبل الاحتلال طوال الليل، تركزت في المناطق الشمالية والشرقية لمحافظة خان يونس.

وأكدت مصادر بالدفاع المدني في القطاع، أن الاشتباكات العنيفة شرق القرارة شمال محافظة خان يونس لم تتوقف منذ عدة ساعات، وسط قصف عنيف من الاحتلال للمنطقة ذاتها.

وأشارت المصادر، إلى أن آليات الاحتلال توغلت لمشارف منطقة بني سهيلا شرق خان يونس. ووصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء القصف العنيف الذي شهدته المحافظة والذي طال منازل عدة.

وفي المناطق الشمالية للقطاع، أفادت مصادر، بأن الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة النجار في "جباليا"، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأشخاص.

وشهد محيط ميدان فلسطين "الساحة" ومفترق الشعبية وسط مدينة غزة، قصفا عنيفا من مدفعية وطائرات الاحتلال.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، غارة على منزل يعود لعائلة اليازجي في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وطال القصف العنيف، مربعا سكنيا يعود لعائلات المشهراوي في حي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

وكانت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، أعلنت مساء الاثنين، انقطاع خدمات الاتصال (الثابت والمحمول)، في أنحاء قطاع غزة، قبل أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، صباح اليوم بدء عودة الخدمات، بعد أن فصلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس.