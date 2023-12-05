"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب، في بيان له، إن "الهجوم كان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة"، كما استهدف الحزب موقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابه بشكل مباشر، حسب البيان.

كما أعلن "حزب الله" استهداف "موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف 8 مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

3 ديسمبر, 07:14 GMT

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.