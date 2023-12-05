أمير قطر: حجة الدفاع عن النفس لا تبرر استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمير قطر، خلال كلمة له في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، إن "بعض الأوساط تستكثر على الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "حجة الدفاع عن النفس لا تبرر استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة".

وأضاف أنه "من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة وأنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني"، مجددًا إدانة بلاده لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات.

ودعا أمير قطر إلى تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبها الاحتلال، كما دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإنهاء الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، مؤكدًا أنه "كان يمكن تجنب المآسي لو أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.