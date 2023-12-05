أمير قطر: يمكن لدول الخليج أن تسهم في حل "تحديات كبيرة" تشهدها المنطقة والعالم

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب أمير قطر عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44، التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".

واستقبل أمير قطر، اليوم الثلاثاء، قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، المشاركين في القمة الخليجية الـ44، ومن أبرزهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتأتي استضافة قطر للقمة الخليجية الـ44، بعد إقامة المملكة العربية السعودية 5 نسخ لها، والتي تأتي بعد مرور أكثر من 50 يوما من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.