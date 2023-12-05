شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر: انتهاكات الاحتلال في غزة "عار" على جبين المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاك قوات الاحتلال للمعايير الأخلاقية والإنسانية "عار" على جبين المجتمع الدولي.

وأضاف في كلمته ضمن الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في دولة قطر: "تنعقد قمتنا في ظل استمرار المأساة الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال".

وأكمل: "نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى أنه من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة الإسرائيلية النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين.