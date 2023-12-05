بوتين: التعاون الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس بوتين، يوم أمس الاثنين، خلال مراسم اعتماد أوراق 21 سفيرا أجنبيا وصلوا حديثا إلى روسيا: "إن التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري، يتقدم بوتيرة جيدة. وقد تجاوز حجم التجارة بالفعل ملياري دولار، والعلاقات الإنسانية تتوسع باستمرار، ونحن نقدر المسار المتوازن للسياسة الخارجية للقيادة الجزائرية".

وذكر بوتين أنه في 2024-2025 ستحصل الجزائر على مقعد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أمس, 16:36 GMT

وأضاف الرئيس بوتين: "سنقوم بالطبع بتكثيف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

كما أكد الرئيس بوتين أن روسيا ليس لديها نوايا مسبقة أو عدائية تجاه أي أحد كان، وتعول على المساواة في العلاقات مع الشركاء الأجانب، وتعتزم بنشاط توسيع الشراكات على المسار الإنساني مع الدول الأجنبية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "يمكن لجميع سفراء الدول الأجنبية التعويل على دعم روسيا لعملهم، وتوقف التعاون بين روسيا وألمانيا ليس مفيدًا لا لبرلين ولا لموسكو، وروسيا تؤيد الشراكة المتساوية".