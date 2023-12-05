الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البديوي، خلال كلمة له في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، إن "المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم، تأتي استمرارا للمواقف السابقة"، داعيا المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد على خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.