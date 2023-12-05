روسيا تعمل على اعتماد بيان جماعي في الأمم المتحدة ضد "الإسلاموفوبيا" وحرق القرآن

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب أوليانوف في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، يناشد البيان احترام الديانات الأخرى".

وأوضح الممثل الدائم لروسيا أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وفي 19 مايو/ أيار العام الجاري، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ترحيبية بالمشاركين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية الخاصة "روسيا - العالم الإسلامي"، أن روسيا والدول الإسلامية ترتبط بعلاقات متينة، يجمعها الالتزام بإقامة نظام عالمي أكثر عدلاً، ومتعدد الأقطاب.

ونقل نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية مارات خوسنولين، نص رسالة ترحيب الرئيس الروسي بالمشاركين في الاجتماع.

وذكر بوتين في البيان: "روسيا تربطها بالدول الإسلامية علاقات متينة، سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي، أو في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي".

ونوه الرئيس الروسي بأن "الدول الإسلامية تتطور اليوم بنشاط، وتحقق إنجازات ملموسة في قطاعي التجارة والمال، وفي مجالي الابتكارات والبحوث العلمية التطبيقية".