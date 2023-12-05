شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال.. القصف الإسرائيلي يتسبب في إعاقة نحو 12 ألف فلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية، تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي بإعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، بالإضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.

وأفادت المؤسسات الصحية، أن عدم القدرة على توفير العلاج المناسب لجرحى العدوان فاقم الوضع الصحي للجرحى، وتسبب في عمليات بتر لأطرافهم كان من الممكن إنقاذها، مشيرةً إلى أن 40 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان ويفتقرون للعلاج المناسب لهم، وذلك في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة الاحتلال قصف وحصار المستشفيات.

استشهاد فلسطيني

استشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على مجموعة من الفلسطينيين في قلنديا، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر، ليرتفع بذلك عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 260 شهيدًا.

وفي قطاع غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية على كافة مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين. وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 70 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء توغل الدبابات الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.