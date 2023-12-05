"الخليج 365" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من زوار المعرض من عشرات الدول، إذ يتفقد العسكريون ومتابعو الشؤون العسكرية أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح، التي تعرضها نحو 400 شركة رائدة في هذا المجال عالميا وإقليميا.

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 1/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 2/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 3/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 4/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 5/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 6/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 7/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 8/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 1/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 2/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 3/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 4/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 5/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 6/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 7/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 8/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

"الخليج 365" ترصد أسلحة الجناح السعودي في معرض "إيديكس 2023"

عرضت المملكة العربية السعودية، في معرض "إيديكس 2023"، مجموعة متنوعة من الأسلحة، كان أبرزها المدرعة "سامي"، التي تظهر صور ومقطع فيديو بعض قدراتها، كما عرضت شركة "سامي تاليس للأنظمة الالكترونية" صواريخ "إل إم إم"، التي تصل سرعتها إلى 1.5ضعف سرعة الصوت.

كما تعرض المملكة في المعرض، صواريخ الدفاع الجوي القصيرة المدى من طراز"شيكرا".

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 1/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 2/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 3/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 4/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 5/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 6/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 7/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 8/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 1/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 2/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 3/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 4/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 5/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 6/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 7/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023 8/8 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

"الخليج 365" ترصد أسلحة الجناح الإماراتي في معرض "إيديكس 2023"

عرضت الإمارات العربية المتحدة، في معرض "إيديكس 2023"، مجموعة متنوعة من الأسلحة، من بينها صاروخ "ثاندر بي" بنسخ مختلفة وصاروخ "الطارق"، ونسخ مختلفة من صواريخ "ديزرت ستينج"، ونماذج من القذائف من عائلة "راش".

كذلك عرضت الإمارات أنواعا مختلفة من الذخائر بأعيرة نارية متنوعة للأسلحة الخفيفة، والمدافع الرشاشة، وتم عرض أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، تشمل بنادق هجومية من بنادق قنص ومسدسات.

كما تضمن الجناح الإماراتي أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة (من دون طيار)، ومنها مسيرات "شادو 50" الانتحارية، بالإضافة إلى نماذج لوحدات بحرية مختلفة، أبرزها وحدات "يو إس في" ووحدات "إف اي بي" ووحدات "إيتيب" ووحدات "أو بي في".

وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أمس, 20:01 GMT

ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في هذا المجال.