اخبار الخليج

"الخليج 365" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من زوار المعرض من عشرات الدول، إذ يتفقد العسكريون ومتابعو الشؤون العسكرية أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح، التي تعرضها نحو 400 شركة رائدة في هذا المجال عالميا وإقليميا.

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

1/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

2/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

3/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

4/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

5/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

6/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

7/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

8/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

1/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

2/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

3/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

4/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

5/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

6/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

7/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

8/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

"الخليج 365" ترصد أسلحة الجناح السعودي في معرض "إيديكس 2023"

عرضت المملكة العربية ، في معرض "إيديكس 2023"، مجموعة متنوعة من الأسلحة، كان أبرزها المدرعة "سامي"، التي تظهر صور ومقطع فيديو بعض قدراتها، كما عرضت شركة "سامي تاليس للأنظمة الالكترونية" صواريخ "إل إم إم"، التي تصل سرعتها إلى 1.5ضعف سرعة الصوت.

كما تعرض المملكة في المعرض، صواريخ الدفاع الجوي القصيرة المدى من طراز"شيكرا".

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

1/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

2/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

3/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

4/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

5/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

6/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

7/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

8/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

1/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

2/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

3/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

4/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

5/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

6/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

7/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

8/8

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

الجناح السعودي في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

"الخليج 365" ترصد أسلحة الجناح الإماراتي في معرض "إيديكس 2023"

عرضت الإمارات العربية المتحدة، في معرض "إيديكس 2023"، مجموعة متنوعة من الأسلحة، من بينها صاروخ "ثاندر بي" بنسخ مختلفة وصاروخ "الطارق"، ونسخ مختلفة من صواريخ "ديزرت ستينج"، ونماذج من القذائف من عائلة "راش".

كذلك عرضت الإمارات أنواعا مختلفة من الذخائر بأعيرة نارية متنوعة للأسلحة الخفيفة، والمدافع الرشاشة، وتم عرض أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، تشمل بنادق هجومية من بنادق قنص ومسدسات.

كما تضمن الجناح الإماراتي أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة (من دون طيار)، ومنها مسيرات "شادو 50" الانتحارية، بالإضافة إلى نماذج لوحدات بحرية مختلفة، أبرزها وحدات "يو إس في" ووحدات "إف اي بي" ووحدات "إيتيب" ووحدات "أو بي في".

وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2023 وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات ولنشات عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة - الخليج 365 عربي, 1920, 04.12.2023

أمس, 20:01 GMT

ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في هذا المجال.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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