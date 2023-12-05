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الخليج اليوم .. من حضر القمة الخليجية في قطر؟ (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور قادة وممثلي دول .

وقد وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير ، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

 

 

 

 

وتركز أعمال القمة على الحرب في قطاع غزة وعودة القتال وكيفية وضع حد للحرب وايصال الامدادات الانسانية والسيناريوهات السياسية المحتملة ما بعد الحرب، وسط رفض خليجي وعربي لفكرة التهجير التي يروج لها حاليا.

 

كما تطرح ملفات أخرى في جدول الأعمال الذي ناقشه وزراء الخارجية قبل يومين تتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون في القمة السابقة بالرياض والعلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية اضافة الى اخر التطورات الإقليمية والدولية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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