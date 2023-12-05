الخليج اليوم .. بن سلمان يشرف على حفل زواج ابنة شقيقه (صور)



الرياض - كتب موسى القحطاني - أشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على ابنة شقيقه الأمير الراحل أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، على منصة x، لقطات من حضور بن سلمان لحفل الزواج.

وقال العساكر: "سمو سيدي ولي العهد يشرف حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على كريمة صاحب السمو الملكي الامير احمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله".



وتفاعل عدد من رواد منصة X مع الصور التي نشرها مدير مكتب ولي العهد، نستعرض بعضها.