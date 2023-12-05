شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع والعطش يحاصران مليوني فلسطيني في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع مواصلة قوات الاحتلال سياسة التجويع والاستهداف لكل مقومات الحياة الإنسانية في القطاع.

ويعاني مليوني نازح فلسطيني، ممن دمر الاحتلال منازلهم خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 60 على التوالي، من الجوع والعطش، بعد تواصل التوغل البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إمدادات الغذاء والدواء والمياه شحيحة للغاية، مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، وأن الجوع والعطش يحاصر مليوني نازح في قطاع غزة.

نفاذ المواد الغذائية

وأفادت مراكز حقوقية في غزة في بيانات لها، أن جميع المواد الغذائية نفذت من المحال التجارية في جميع مناطق القطاع، مع استكمال الدبابات الإسرائيلية محاصرة وفصل مناطق قطاع غزة عن بعضها، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمياه لنحو نصف مليون فلسطيني محاصرين في مدينة غزة وشمالها منذ عدة أسابيع، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن طائرات ومدفعية الاحتلال، تواصل عملية قصفها لمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، والذي يوجَد فيه مئات الشهداء والجرحى.