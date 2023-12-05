شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مجزرة جماعية.. 16240 شهيداً حصيلة العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ60 على التوالي، إلى 16248 شهيداً، 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 1240 شهيداً قضوا في عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ الجمعة الماضية، بعد ارتكاب الاحتلال 77 مجزرة جماعية بحق عائلات ومربعات سكنية كاملة في عدة مناطق في قطاع غزة.

العدوان على غزة

أشارت إلى أن 7600 فلسطيني هم في عداد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة التي طالها القصف الإسرائيلي.

في سياق متصل أفادت إحصائيات فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال دمرت 100 مسجد، كما تسبب العدوان في تدمير 69 مدرسة بشكل كلى، و275 تضررت بشكل جزئي، إضافة لتدمير نحول نصف مليون وحدة سكنية ما بين تدمير كلي وجزئي.