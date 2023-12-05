"الإسلامية لتأمين الاستثمار" تطلق سياسة تغير المناخ في "كوب 28"

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الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - أمس سياسة تغير المناخ وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 للمناخ في دبي.

وذلك بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) فرانشيسكو لا كاميرا.

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ويعد إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابع للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أداة شاملة تظهر الالتزام القوي للدول الاعضاء بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

مبادئ الحوكمة

ويعمل الإطار على تضمين مبادئ الحوكمة في عمليات المؤسسة وتطوير المنتجات والخدمات ودمج ضرورات الحوكمة في تقييم المخاطر، إضافة إلى تنفيذ تدابير لتعزيز الاستدامة في جميع العمليات الداخلية والمصادر واستخدام الموارد.

كما يعمل على تعزيز سياسة المؤسسة بشأن تغير المناخ من خلال دعمها للمبادرات؛ التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وحماية الطبيعة والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس والدفاع عن فرص الاستثمار والتجارة، التي تزيد من القدرة على التكيف مع تغير المناخ لدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، أن "إطلاق سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعكس التزام المؤسسة بالاستدامة ودفع التغيير الإيجابي والإسهام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مجال التأمين والتنمية".