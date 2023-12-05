"الخليج 365" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب مراسل "الخليج 365"، تصنف "سينا - 200" ضمن ناقلات الجند المدرعة متعددة المهام، التي يصل وزنها إلى 14 طنا. يصل طول "سينا - 200" إلى 6.1 متر وعرضها 3 أمتار و4 سنتيمترات، ويصل ارتفاعها دون الأسلحة المرفقة إلى 1.88 متر.

ويصل ارتفاع المدرعة "سينا - 200" عن سطح الأرض إلى 36 سنتيمترا، ويتكون طاقمها من السائق وقائد المركبة، إضافة إلى 6 جنود آخرين.

© Gulf 365ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023 ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023 © Gulf 365

وتعمل "سينا - 200" بمحرك ديزل رباعي ويصل مداها من دون التزود بالوقود إلى 600 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 45 كلم/ ساعة في الأراضي غير الممهدة، بينما تصل السرعة إلى 65 كلم/ ساعة في الطرق الممهدة.

وتمتلك المركبة "سينا - 200" أنظمة خاصة بامتصاص الصدمات، إضافة إلى جنزير مُغطى بالكاوتشوك لتخفيف قوة الاصطدام بالعوائق الطبيعية.

© Gulf 365ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023 ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023 © Gulf 365

وتم تصميم "سينا - 200" لتكون صالحة للعديد من المهام العملياتية التي تمكن القوات القتالية من استخدامها في مهام مختلفة، حيث يمكن استخدامها كـ:

مركبة قتالية مدرعة. مركبة قيادة وسيطرة. منصة إطلاق للهاون والصواريخ. مركبة حرب إلكترونية.

كما تمتلك "سينا - 200" بدنا مدرعا مقاوما للرصاص من جميع الجوانب، إضافة إلى حماية الجزء السفلي من المركبة ليكون مقاوما للانفجارات التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة الارتطام بالألغام الأرضية، إضافة إلى حماية عالية ضد القذائف الخارقة للدروع.

أمس, 20:01 GMT

وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.