"الخليج 365" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صور

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ويصل ارتفاع المدرعة "سينا - 200" عن سطح الأرض إلى 36 سنتيمترا، ويتكون طاقمها من السائق وقائد المركبة، إضافة إلى 6 جنود آخرين.
© Gulf 365ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023
ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023
© Gulf 365
وتعمل "سينا - 200" بمحرك ديزل رباعي ويصل مداها من دون التزود بالوقود إلى 600 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 45 كلم/ ساعة في الأراضي غير الممهدة، بينما تصل السرعة إلى 65 كلم/ ساعة في الطرق الممهدة.
وتمتلك المركبة "سينا - 200" أنظمة خاصة بامتصاص الصدمات، إضافة إلى جنزير مُغطى بالكاوتشوك لتخفيف قوة الاصطدام بالعوائق الطبيعية.
© Gulf 365ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023
ناقلة الجند المصرية "سينا - 200" - إيديكس 2023
© Gulf 365
وتم تصميم "سينا - 200" لتكون صالحة للعديد من المهام العملياتية التي تمكن القوات القتالية من استخدامها في مهام مختلفة، حيث يمكن استخدامها كـ:
كما تمتلك "سينا - 200" بدنا مدرعا مقاوما للرصاص من جميع الجوانب، إضافة إلى حماية الجزء السفلي من المركبة ليكون مقاوما للانفجارات التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة الارتطام بالألغام الأرضية، إضافة إلى حماية عالية ضد القذائف الخارقة للدروع.
أمس, 20:01 GMT
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.