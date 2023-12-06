رئيس مؤتمر "كوب 28" يدعو لانتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الجابر قوله بأن تلك الدعوة تأتي تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات والتي تحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.

3 ديسمبر, 08:45 GMT

جاءت تصريحات الجابر عقب اختتام رئاسة "كوب 28"ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد الجابر بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول متطلبات انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.

ولفت رئيس المؤتمر إلى أن تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملا جماعيا، مرحبا بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعيا إلى مواصلة العمل بتفاؤل والانفتاح طوال فعاليات "كوب 28" وبعدها.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة "كوب 28" رسميا عن الدول الموقعة على إعلان "المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، حيث وقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على الإعلان، الذي يمثل التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.

في السياق ذاته، دشن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.