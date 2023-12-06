شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": وضع قطاع غزة يقترب من "الأحلك في تاريخ البشرية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، من أن الوضع في غزة يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركون، إن الأوضاع الصحية في غزة تزداد سوءاً ساعة بعد ساعة ومع القصف المكثف بما في ذلك في المناطق الجنوبية، يزداد عدد النازحين داخلياً، والناس يائسون وفي حالة من الصدمة.

وأضاف أن طفلاً يقتل في غزة كل عشرة دقائق، وأن 60 % من الشهداء في القطاع البالغين 16 ألف شخص هم من الأطفال.

مستشفيات غزة

وتحدث"بيبركون" عن مشاهد الرعب في مستشفيات غزة، والمرضى يبكون على الأرض لايجدون العلاج الذي يحتاجونه بشدة، داعياً لحماية لحماية البنية التحتية الصحية.

وأوضح أن هناك 86 ألف حالة إسهال، وانتشار لجدري الماء والطفح الجلدي والتهاب السحايا من بين أمراض أخرى.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحاجة الملحة إلى المزيد من الإمدادات الطبية والطعام والوقود.

نساء وأطفال غزة

وأكد ممثل اليونيسيف جيمس إيلدر أن مستوى موت النساء والأطفال والدمار التي شاهدناها في الشمال تتكرر الآن في الجنوب.

وشدد على أن مناطق الإجلاء يجب أن تكون آمنة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن يتوافر فيها الغذاء والماء والماوي والرعاية الصحية والصرف الصحي والمراحيض، وأن هذا ليس هو الحال في المناطق التي أجلي إليها سكان غزة.