شكرا لقرائتكم خبر عن 16250 شهيدًا.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني إلى نحو 16.250 شهيدًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الحاليّ.

وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.

استمرار القصف الوحشي

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء عدوانها على قطاع غزة، وقصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 6 شهداء سقطوا وأصيب عدد من المواطنين فجر الأربعاء، في قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما سقط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلًا في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

قنابل فسفورية ودخانية

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلًا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني افلسطيني، عن أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دُفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات في انتشالهم.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم أطباء وضباط إسعاف.