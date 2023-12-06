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استشهاد ستة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين اليوم، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منازل في مخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين.

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وفي ذات السياق، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف عنيف أدى لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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