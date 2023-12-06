شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: غزة تشهد إبادة شاملة وجرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، بأنه إبادة شاملة وجرائم حرب.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته في ختام زيارة رسمية للجزائر، أن ما ‏يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب، مؤكدة أنها دعت إلى وقف إطلاق ‏النار.‏

16.250 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني إلى نحو 16.250 شهيدًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الحاليّ.

وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.