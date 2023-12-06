الخليج اليوم .. السعودية تحتفي "بالبشت الحساوي" لهذا السبب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وسط قصر إبراهيم التاريخي بالأحساء، تحتفي السعودية بـ"البشت الحساوي" أحد أهم عناصر التراث الثقافي، والذي يتضمن العديد من الأنشطة التي تعكس الإرث الثقافي التاريخي لفنون صناعة البشت وحكايته اليدوية في الأحساء.

المهرجان الذي تطلقه هيئة التراث خلال الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري، يأتي ضمن سياق جهود وزارة الثقافة للاحتفاء بالعناصر الثقافية المميزة السعودية، ومنها صناعة البشوت التي تشتهر بها الأحساء -شرق السعودية- وتعد حِرفة تاريخية تتميز بها، وتتوارثها أسرها منذ القدم، وستقدم الوزارة من خلال المهرجان محتوى ثقافياً متنوعاً يُترجم القيمة الثقافية لهذه الصناعة ويُجسد أهميتها الحضارية والتاريخية، حيث يدشن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، فعاليات المهرجان وسط حضور واسع من المهتمين.

وأكدت هيئة التراث، بأن المهرجان يتضمن الكثير من المناشط، منها معرض للبشت السعودي، ومنطقة خاصة بالحرف اليدوية، كما سيتاح لزوار المهرجان المشاركة في ورش العمل الحيّة المختصة بصناعة البشوت، والتعرف على رحلة صناعته، كم تم تخصيص أركان خاصة لتعليم الأطفال بصناعة البشت، إلى جانب مشاركة جناح عام الشعر العربي.