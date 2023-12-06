شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: نتابع جريمة مقتل أحد مواطنينا فى شيكاغو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أن مديرية العمليات والشئون القنصلية تتابع من خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن جريمة مقتل مواطن أردني، الثلاثاء، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشئون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات الجنائية، للوقوف على ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعل الذي لاذ بالفرار، مشيرا إلى أن السفارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه. وأعرب السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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