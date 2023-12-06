شكرا لقرائتكم خبر عن بري وميقاتي يبحثان آخر المستجدات السياسية والميدانية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، نتائج الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة ولقاءاته في الخارج حول لبنان وما يجرى فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما أمس الثلاثاء بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت، وتناول اللقاء الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الحرب الدائرة في المنطقة.

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