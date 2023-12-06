شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قصف إسرائيل لموقع عسكرى لبنانى يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، أن القصف الإسرائيلي لموقع للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، الثلاثاء، يعد انتهاكًا فاضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١، موضحًا أن هذا الانتهاك يستوجب إدانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار.



وأكد سليم أن إسرائيل ترفض منذ عام ٢٠٠٦ تطبيق القرار الأممي بكل مندرجاته وتواصل اعتداءاتها على لبنان برًا وجوًا وتقتل مدنيين وإعلاميين، كما تنتهك الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا متجاوزة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحرّم انتهاك سيادة الدول برًا وبحرًا وجوًا.

ووجه سليم التحية للجندي اللبناني الذي قتل اليوم في القصف الإسرائيلي لموقع الجيش، متمنيًا الشفاء لزملائه الثلاثة الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي اليوم.

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