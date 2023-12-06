شكرا لقرائتكم خبر عن "البنتاجون": لا جدول زمنى للعملية الإسرائيلية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رايدر، قوله: إن "أولوية الولايات المتحدة تنصب على حماية قواتها ومواطنيها وضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من الهجمات المستقبلية التي قد تشنها حماس".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "مواصلة العمل مع إسرائيل لاستعادة الرهائن وعدم توسيع الصراع إلى المنطقة".