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"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأبرز نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو دون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين وتميم بن حمد، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" .

وتبادل رواد الإنترنت سواء من قطر أو المملكة العربية السعودية الإشادة بالأجواء الإيجابية بين قادتهم، آملين في استمرار العلاقات الطيبة بين جميع الدول العربية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس، أمس الثلاثاء، وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر.

وعلى هامش القمة الخليجية، التقى بأمير قطر، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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