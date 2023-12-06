"حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وأمير قطر يثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأبرز نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو دون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية

وتبادل رواد الإنترنت سواء من قطر أو المملكة العربية السعودية الإشادة بالأجواء الإيجابية بين قادتهم، آملين في استمرار العلاقات الطيبة بين جميع الدول العربية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس، أمس الثلاثاء، وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر.

وعلى هامش القمة الخليجية، التقى ولي العهد السعودي بأمير قطر، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى انعقاد اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري.